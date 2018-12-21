2018-12-21T10:19:47+03:00
Спорт

Анастасия Кайшева, биатлонистка из Удмуртии одержала первую крупную победу международного уровня

Соревнования прошли во Франции
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: biathlonrus.comФото: biathlonrus.com
Изменить размер текста:

Анастасия Кайшева, биатлонистка из Удмуртии одержала первую крупную победу международного уровня. Об этом сообщает Союз биатлонистов России.

Второй этап юниорского Кубка IBU прошел во Франции, 20 декабря. Спортсменки бежали 7,5 километров. Анастасия Кайшева прошла огневые рубежи без промаха и заняла первое место. Второе и третье места заняли спортсменки из Германии.

Напомним, что уже скоро состоится «Ижевская винтовка» Мы выяснили, какие мероприятия будут для зрителей, из обязательного - горячий чай и теплая палатка(подробнее).

А также По какой причине Антон Шипулин не приедет на "Ижевскую винтовку"(подробнее).

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

ИПОПАТ подвел итоги очередного розыгрыша ящика мандаринов. Номера карт победителей на сайте.

Какая погода будет в Ижевске с 31 декабря на 1 января 2019 года?(подробнее).

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Городская дума Ижевска приняла профицитный бюджет
ИПОПАТ провел второй розыгрыш среди пассажиров автобусов Ижевска
Мошеннику из Удмуртии вынесли приговор за махинации с теплицами
В новогодние праздники цена проезда на автобусах Ижевска будет ниже
В Ижевске вынесли приговор наркоторговцем, которые работали на биткойны
Ижевский автомат «Калашникова» возглавил список топ-5 оружий, с которыми не захотят столкнуться на войне
Жительница Набережных Челнов отсудила миллион рублей за смерть сына в колонии Удмуртии
Какая погода будет в Ижевске с 31 декабря на 1 января 2019 года
В Ижевске установят 15 камер у здания министерства транспорта Удмуртии
Два замглавы администрации Ижевска избавились от статуса и.о.
Спрос на М2М-решения Tele2 в Удмуртии вырос на треть
На Центральной площади Ижевска уже виднеются очертания будущего Ледового городка
В Удмуртии прошел «РобоФест»
За 2018 год на территории Ижевска изъяли более 34 килограммов наркотиков
Женщину-адвоката из Удмуртии, у которой уже забирали права, снова поймали пьяной за рулем
Двум женщинам, которые организовали финансовую пирамиду в Ижевске, вынесли приговор