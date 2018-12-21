СЕГОДНЯ 10:19 2018-12-21T10:19:47+03:00

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Анастасия Кайшева, биатлонистка из Удмуртии одержала первую крупную победу международного уровня. Об этом сообщает Союз биатлонистов России.

Второй этап юниорского Кубка IBU прошел во Франции, 20 декабря. Спортсменки бежали 7,5 километров. Анастасия Кайшева прошла огневые рубежи без промаха и заняла первое место. Второе и третье места заняли спортсменки из Германии.

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