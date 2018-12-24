2018-12-24T08:39:55+03:00
Спорт

Елизавета Туктамышева и Алина Загитова из Удмуртии примут участие на международных соревнованиях

Фигуристки попали в составы сборных
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: архивФото: архив
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Елизавета Туктамышева и Алина Загитова из Удмуртии примут участие на международных соревнованиях. Федерация фигурного катания на коньках России после чемпионата России в Саранске сформировала составы национальных сборов, которые выступят на чемпионате Европы и зимней Универсиады.

Чемпионат Европы пройдет в Минске с 21 по 27 января, там выступят Станислава Константинова, Софья Самодурова и Алина Загитова из Удмуртии. Евгения Медведева и уроженка нашей республики Елизавета Туктамышева стали запасными.

Напомним, что Алина Загитова на Чемпионате России только пятой(продолжение).

А Елизавета Туктамышева не смогла принять участие из-за болезни(продолжение).

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