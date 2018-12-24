2018-12-24T11:36:04+03:00
Происшествия

Ижевчанка хотела снять порчу за 150 тысяч рублей

Она поверила лже-целительнице
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Ижевска хотела снять порчу за 150 тысяч рублей, но слишком поздно поняла, что ее обманули. Об этом сообщает пресс-служба УМВД Удмуртии.

- 17 декабря на улице Дзержинского к 32-летней ижевчанке подошла неизвестная и сказала, что на ней порча. После она предложила ее снять, на следующий день лже-целительница провела ритуал, чтобы якобы снять порчу. За свою услугу она попросила 150 тысяч, женщина не раздумывая, заплатила мошеннице, - сообщает ведомство.

Только позже женщина поняла, что стала жертвой мошенницы. На данный момент проводится работа по установлению личности подозреваемой и ее задержании. Возбуждено уголовное дело.

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