2018-12-26T05:58:30+03:00
Общество

В Ижевске возобновляют движение трамвая №5

Трамвай №8 запустят в ближайшее время
Ирина БУРЦЕВА
Поделиться:
Фото: Архив КПФото: Архив КП
Изменить размер текста:

В среду, 26 декабря, утром возобновляется движение трамвая №5, который курсирует от улицы Огнеупорной до Буммаша. Двое суток из-за ремонтных работ он не ходил по улице Халтурина и переулку Грибоедова. Это было связано с ремонтом.

- Работы уже на завершающей стадии и появилась возможность частично возобновить движение. В часы пик трамваи будут следовать по маршруту с интервалом в 13-15 минут, - сообщили в пресс-службе ИжГЭТ.

Вместе с этим, еще остается вопрос по трамваю №8. Его запуск планируется в ближайшие дни.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ

Мусорные баки в Удмуртии скоро изменятся (продолжение).

Еще больше материалов по теме: «Транспорт Ижевска»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Главный следователь Удмуртии навестил мальчика, который сутки выживал в лесу
Открытие главной елки Ижевска и Ледового городка будет 27 декабря
Уроженка Ижевска Алина Загитова записала поздравление с Новым годом-2019
Почти 800 миллионов рублей получит Удмуртия в 2019 году по национальному проекту «Здравоохранение»
В результате тройного столкновения на дороге «Ижевск-Ува» пострадали двое
Уровень заболеваемости ОРВИ в Удмуртии ниже эпидпорога на 18%
В Удмуртии цены на продукты растут каждую неделю
Дети из Удмуртии уехали на Всероссийскую Кремлевскую елку
Жительница Удмуртии потратила деньги организации, в которой работала, на личные нужды
14-летний подросток из Ижевска обвиняется в краже
Жителя Ижевска осудили за использование поддельных прав
Замена мусорных баков произойдет в ближайшее время в Удмуртии
На Центральной площади Ижевска открылась большая Новогодняя ярмарка
В Удмуртии семьям студентов с маленьким ребенком будут выплачивать 100 тысяч рублей
Фигуристка из Ижевска Алина Загитова стала лауреатом премии «Серебряная лань»
В Удмуртии двое с черными пакетами на головах ограбили бар
За декабрь 2018 года выявлено 26 преступлений в сфере незаконного оборота леса в Удмуртии
Пост главы Юкаменского района Удмуртии покинул Борис Востриков
Как пройдет празднование Новогодней ночи на Центральной площади?
В парке имени Кирова в Ижевске можно очень весело провести новогодние каникулы
В Якшур-Бодьинском районе Удмуртии перевернулся автомобиль УАЗ-3909
Два человека оказались в больнице после ДТП в Завьяловском районе Удмуртии
Ижевчанка Полина Стяжкина стала «Маленькой Мисс России»
Удмуртия получит 284 млн рублей на расселение ветхого и аварийного жилья