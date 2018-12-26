В Ижевске возобновляют движение трамвая №5

СЕГОДНЯ 05:58 2018-12-26T05:58:30+03:00

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В среду, 26 декабря, утром возобновляется движение трамвая №5, который курсирует от улицы Огнеупорной до Буммаша. Двое суток из-за ремонтных работ он не ходил по улице Халтурина и переулку Грибоедова. Это было связано с ремонтом.

- Работы уже на завершающей стадии и появилась возможность частично возобновить движение. В часы пик трамваи будут следовать по маршруту с интервалом в 13-15 минут, - сообщили в пресс-службе ИжГЭТ.

Вместе с этим, еще остается вопрос по трамваю №8. Его запуск планируется в ближайшие дни.

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