2018-12-25T15:50:11+03:00
Общество

Замена мусорных баков произойдет в ближайшее время в Удмуртии

Замене подлежат около тысячи мусорных контейнеров
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: пресс-служба регионального оператора республики по обращению с ТКО.Фото: пресс-служба регионального оператора республики по обращению с ТКО.
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Замену мусорных баков начали в Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба регионального оператора республики по обращению с ТКО.

- Домов, у которых сменился подрядчик по вывозу мусора, в Ижевске очень много, поэтому в городе предстоит заменить тысячи контейнеров, - сообщает ведомство.

Например, у дома по лице 7 Подлесная, 118 уже заменили мульды. Это позволит пройти переходный период и предоставить качественную бесперебойную услугу жителям.

Заменят только обычные баки, спецконтейнеры для раздельного сбора отходов останутся.

Напомним, что не так давно утвердили тариф на вывоз мусора в Удмуртии (подробнее)

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