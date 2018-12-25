Замена мусорных баков произойдет в ближайшее время в Удмуртии

СЕГОДНЯ 14:47 2018-12-25T15:50:11+03:00

Фото: пресс-служба регионального оператора республики по обращению с ТКО.

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Замену мусорных баков начали в Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба регионального оператора республики по обращению с ТКО.

- Домов, у которых сменился подрядчик по вывозу мусора, в Ижевске очень много, поэтому в городе предстоит заменить тысячи контейнеров, - сообщает ведомство.

Например, у дома по лице 7 Подлесная, 118 уже заменили мульды. Это позволит пройти переходный период и предоставить качественную бесперебойную услугу жителям.

Заменят только обычные баки, спецконтейнеры для раздельного сбора отходов останутся.

Напомним, что не так давно утвердили тариф на вывоз мусора в Удмуртии (подробнее)

А также, когда начнет действовать тариф на вывоз мусора? Будут ли его пересматривать? И кто сможет получить льготу 50%? Отвечаем на самые популярные вопросы о мусорной реформе в Удмуртии (подробнее).

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