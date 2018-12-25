Замена мусорных баков произойдет в ближайшее время в Удмуртии
Замену мусорных баков начали в Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба регионального оператора республики по обращению с ТКО.
- Домов, у которых сменился подрядчик по вывозу мусора, в Ижевске очень много, поэтому в городе предстоит заменить тысячи контейнеров, - сообщает ведомство.
Например, у дома по лице 7 Подлесная, 118 уже заменили мульды. Это позволит пройти переходный период и предоставить качественную бесперебойную услугу жителям.
Заменят только обычные баки, спецконтейнеры для раздельного сбора отходов останутся.
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