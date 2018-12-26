Шесть новых автомобилей скорой помощи получила Удмуртия
В Удмуртию приехали шесть новых автомобилей скорой медицинской помощи. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.
Все автомобили были куплены за счет средств бюджета России. Все автомобили оснащены современными дефибрилляторами и электрокардиографами, разными видами носилок.
Фото: пресс-служба Минздрава Удмурти
- Машины будут распределены следующим образом: одна останется в городе Ижевске на Станции скорой медицинской помощи. Четыре – в Балезинскую, Игринскую, Воткинскую, Шарканскую районные больницы и одна в Глазовскую межрайонную больницу, - рассказала заместитель Председателя Правительства Удмуртии Анастасия Муталенко.
Напомним, что в Удмуртии с 2015 года началась работа по обновлению машин скорой помощи. За эти годы обновлено 70% всего парка.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
Когда закроют опасный фонтан на Центральной площади и закроют ли его вообще, выяснила "Комсомолка"(подробнее).
Новая поликлиника в Ленинском районе Ижевска откроется уже в начале 2019 года(подробнее).
На дорогах Ижевска будут пробовать новый способ применения реагентов(подробнее).
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»