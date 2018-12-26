Шесть новых автомобилей скорой помощи получила Удмуртия

СЕГОДНЯ 16:54 2018-12-26T16:54:56+03:00

Их закупили за счет средств бюджета России

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В Удмуртию приехали шесть новых автомобилей скорой медицинской помощи. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.

Все автомобили были куплены за счет средств бюджета России. Все автомобили оснащены современными дефибрилляторами и электрокардиографами, разными видами носилок.

Фото: пресс-служба Минздрава Удмурти

- Машины будут распределены следующим образом: одна останется в городе Ижевске на Станции скорой медицинской помощи. Четыре – в Балезинскую, Игринскую, Воткинскую, Шарканскую районные больницы и одна в Глазовскую межрайонную больницу, - рассказала заместитель Председателя Правительства Удмуртии Анастасия Муталенко.

Напомним, что в Удмуртии с 2015 года началась работа по обновлению машин скорой помощи. За эти годы обновлено 70% всего парка.

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