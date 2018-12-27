Особый противопожарный режим установят с 30 декабря по 9 января 2019 года в Удмуртии

СЕГОДНЯ 07:10 2018-12-27T07:10:31+03:00

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В Удмуртии введут особый противопожарный режим. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

Режим введут с 30 декабря 2018 года по 9 января 2019 года, с целью предотвратить чрезвычайные ситуации в жилых секторах и в местах массового скопления людей, в связи с повышенной опасностью в новогодние и рождественские праздники. Соответствующее постановление подписано правительством республики.

Напомним, что 27 декабря состоится открытие ледового городка и зажжение огней на главной елке Ижевска, что ждет горожан на мероприятии(подробнее).

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