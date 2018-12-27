Автолюбителей Ижевска призывают не оставлять машины на проезжей части
Госавтоинспекция МВД Удмуртии призывает автолюбителей не оставлять машины на проезжей части. Для того, чтобы снегоуборочная техника смогла без проблем очищать улицы от снега.
В особенности, где установлены запрещающие дорожные знаки «Стоянка запрещена» с табличками «Время действия».
В противном случае автовладельцы должны будут заплатить штраф в размере 1500 рублей, а также эвакуация машины на спецстоянку.
Уважаемые участники дорожного движения! От вашего ответственного отношения к ситуации зависит дальнейшее беспрепятственное и безопасное движение транспортных средств.
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