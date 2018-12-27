2018-12-27T09:37:00+03:00
Общество

Автолюбителей Ижевска призывают не оставлять машины на проезжей части

В противном случае их ждет штраф и эвакуация автомобиля
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: пресс-служба МВД УдмуртииФото: пресс-служба МВД Удмуртии
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Госавтоинспекция МВД Удмуртии призывает автолюбителей не оставлять машины на проезжей части. Для того, чтобы снегоуборочная техника смогла без проблем очищать улицы от снега.

В особенности, где установлены запрещающие дорожные знаки «Стоянка запрещена» с табличками «Время действия».

В противном случае автовладельцы должны будут заплатить штраф в размере 1500 рублей, а также эвакуация машины на спецстоянку.

Уважаемые участники дорожного движения! От вашего ответственного отношения к ситуации зависит дальнейшее беспрепятственное и безопасное движение транспортных средств.

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