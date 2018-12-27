2018-12-27T16:43:06+03:00
Общество

Регоператор по обращению с ТКО провел совещание с перевозчиками, городскими и районными властями Удмуртии

До старта новой системы осталось всего четыре дня
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба регионального оператора УдмуртииФото: пресс-служба регионального оператора Удмуртии
Изменить размер текста:

В Ижевске, 27 декабря, регоператор по обращению с ТКО провел совещание, чтобы обсудить последние вопросы перед стартом новой системы обращения с отходами. Об этом сообщает пресс-служба Регоператора республики.

Вместе с перевозчиками, городскими и районными властями Удмуртии еще раз сверили маршруты движения мусоровозов и графики вывоза отходов. А также перевозчик ООО «Контур» показал в работе технику – мобильные и стационарные пресс-компакторы (контейнеры с автоматическим прессом), которые установят в районных центрах республики. Перевозчики, перед отправкой отходов на полигон, будут выгружать мусор в компакторы.

Фото: пресс-служба регионального оператора Удмуртии

Фото: пресс-служба регионального оператора Удмуртии

С 1 января 2019 года пресс-компакторы будут обслуживать Камбарку, Балезинский, Кезский, Ярский, Дебесский, Юкаменский, Красногорский и Глазовский районы.

Напомним, 1 января 2019 года во всех регионах России начинает действовать новая комплексная система обращения с ТКО. Первые дни работы придутся на праздничные дни, когда объёмы мусора увеличиваются в разы, потому все новогодние праздники Регоператор будет работать без выходных.

Графики вывоза мусора и номера диспетчерских служб жители региона смогут найти на официальных сайтах своих муниципальных образований. Также номера диспетчерских будут выложены на сайте и в официальных аккаунтах в соцсетях Вконтакте и Фейсбуке «Региональный оператор ООО «Спецавтохозяйство».

Все праздничные дни будет работать и Горячая линия по вопросам ТКО 8 800 234 89 86 (звонок бесплатный).

А также тариф на вывоз мусора утвердили в Удмуртии(подробнее).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

26 декабря председатель Госсовета Удмуртии Алексей Прасолов на встрече с журналистами заявил, что размер тарифа на вывоз ТКО не должен превышать 50-60 руб, что об этом сказали Минстрой и общественники Удмуртии(подробнее).

«Тариф на вывоз мусора в Удмуртии приемлемый»: Александр Бречалов поделился мнением по поводу нового тарифа и дальнейшей работы регоператора(подробнее).

В Удмуртии утвердили тариф на вывоз мусора. Из-за этого вопросов от жителей стало еще больше. Мы решили ответить на самые популярные из них(подробнее).

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ижевчанка пострадала в ДТП в Таиланде
Итоги года дорог подвели в Миндортрансе Удмуртии
«КОМОС ГРУПП» и Ижкомбанк подарили Ижевску самый большой в городе бесплатный каток
Участники хореографической школы Ижевска снялись в видеоролике для французского парфюма
Житель Удмуртии поблагодарил полицейских, которые вернули украденные вещи
Женщину из Удмуртии обвиняют в убийстве мужа
Финансовый спор между отцом и сыном разрешили судебные приставы Удмуртии
Накануне нового года ижевчане смогут посмотреть балет «Щелкунчик»
Совет директоров АО «Ижевские электрические сети» одобрил продажу комплекса
Tele2 запускает безлимитный интернет в Антарктиде
Прокуратура Удмуртии требует заблокировать сайты, где размещены способы изготовления взрывчатки
26 декабря состоялось открытие самого длинного катка в Ижевске
Кальянные в Удмуртии планируют запретить
Две машины столкнулись на одном из поворотов Ижевска
Всё для встречи Нового года: на Центральной площади Ижевска продолжает работу Новогодняя ярмарка