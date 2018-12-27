Регоператор по обращению с ТКО провел совещание с перевозчиками, городскими и районными властями Удмуртии

СЕГОДНЯ 16:43 2018-12-27T16:43:06+03:00

До старта новой системы осталось всего четыре дня

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В Ижевске, 27 декабря, регоператор по обращению с ТКО провел совещание, чтобы обсудить последние вопросы перед стартом новой системы обращения с отходами. Об этом сообщает пресс-служба Регоператора республики.

Вместе с перевозчиками, городскими и районными властями Удмуртии еще раз сверили маршруты движения мусоровозов и графики вывоза отходов. А также перевозчик ООО «Контур» показал в работе технику – мобильные и стационарные пресс-компакторы (контейнеры с автоматическим прессом), которые установят в районных центрах республики. Перевозчики, перед отправкой отходов на полигон, будут выгружать мусор в компакторы.

Фото: пресс-служба регионального оператора Удмуртии

С 1 января 2019 года пресс-компакторы будут обслуживать Камбарку, Балезинский, Кезский, Ярский, Дебесский, Юкаменский, Красногорский и Глазовский районы.

Напомним, 1 января 2019 года во всех регионах России начинает действовать новая комплексная система обращения с ТКО. Первые дни работы придутся на праздничные дни, когда объёмы мусора увеличиваются в разы, потому все новогодние праздники Регоператор будет работать без выходных.

Графики вывоза мусора и номера диспетчерских служб жители региона смогут найти на официальных сайтах своих муниципальных образований. Также номера диспетчерских будут выложены на сайте и в официальных аккаунтах в соцсетях Вконтакте и Фейсбуке «Региональный оператор ООО «Спецавтохозяйство».

Все праздничные дни будет работать и Горячая линия по вопросам ТКО 8 800 234 89 86 (звонок бесплатный).

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