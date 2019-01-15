В Ижевске передали в суд уголовное дело в отношении артиста шоу мыльных пузырей

СЕГОДНЯ 09:57 2019-01-15T11:03:06+03:00

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В Ижевске направили в суд уголовное дело в отношении артиста шоу мыльных пузырей, которого обвиняют в мошенничестве на один миллион рублей. Как сообщает пресс-служба УМВД России по городу, 33-летний мужчина с июня по август 2018 года собирал с жителей деньги, а взамен предлагал туристические путевки. Заключал даже договоры на их приобретение.

- Однако обязанности по бронированию и оплате тура он не выполнил. Деньги, полученные от граждан, потратил на личные нужды, - сообщает пресс-служба.

Потерпевшими признаны семь человек – это жители Удмуртии и других регионов России. Отметим, что материальный ущерб мужчина возместил в полном объеме. За совершенное преступление ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Речь идет об известном артисте шоу мыльных пузырей, который пропал 30 августа 2018 года и нашелся 17 сентября. Мужчина смог из Казани долететь до Ашхабада. За это время многие жители писали в социальной сети, что он обманул их - продал путевки на отдых, но заветные билеты они так и не получили.

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