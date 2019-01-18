У дворца детского творчества в Ижевске появится парк «Патриот»

СЕГОДНЯ 09:20 2019-01-18T09:20:33+03:00

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В Ижевске у дворца детского (юношеского) творчества появится парк «Патриот». Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

С предложением переименовать проект планировки территории выступил военный комиссар Удмуртии Александр Комлев. При этом комиссия по наименованию и переименованию улиц Ижевска его поддержала.

- Эту территорию, безусловно, необходимо развивать, учитывая разные направления, а федеральная финансовая поддержка поможет реализовать здесь больше проектов, - сказал Дмитрий Чистяков.

А также рассмотрев обращения главного архитектора Ижевска Владимира Некрасова, комиссия решила присвоить проезду, проходящему от улицы Василия Меркушева до проезда Колосковый в Октябрьском районе, наименование «проезд Героя Советского Союза Ярославцева А.Е.».

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