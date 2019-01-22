2019-01-22T12:36:25+03:00
Спорт

Уроженку Ижевска фигуристку Алину Загитову встретили фанаты в Минске

Они подарили спортсменке букет цветов
Дарья ПОРСЕВА
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Уроженка Ижевска Алина Загитова прибыла на место проведения чемпионата Европы-2019. В аэропорту Минска фигуристку встретили фанаты с букетом роз.

Алина не была на двух официальных тренировках, которые проходили 21 января. Но она заявлена еще на две тренировки 22 января.

Напомним, что в турнире примут участие более 100 сильнейших фигуристов континента. Официально чемпионат стартует 23 января, расписание выступлений Алины Загитовой можно посмотреть здесь

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