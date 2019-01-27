2019-01-27T11:08:24+03:00
Спорт

Биатлонистка из Удмуртии Ульяна Кайшева выиграла гонку преследования на Кубке IBU

Соревнования проходили в Швейцарии
Анастасия Волкова
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Фото: РИА Новости/Алексей ФилипповФото: РИА Новости/Алексей Филиппов
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26 января биатлонистка из Удмуртии Ульяна Кайшева заняла первое место в гонке преследования на этапе Кубка IBU в Ленцерхайде.

Спортсменка допустила 1 промах на огневых рубежах и показала время в 32 минуты 45,5 секунд. Второй стала Виктория Сливко, третьей – Валерия Васнецова.

Напомним, что двумя днями ранее, 24 января, Ульяна стала второй в спринтерской гонке, уступив Сливко (подробнее).

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