Биатлонистка из Удмуртии Ульяна Кайшева выиграла гонку преследования на Кубке IBU
26 января биатлонистка из Удмуртии Ульяна Кайшева заняла первое место в гонке преследования на этапе Кубка IBU в Ленцерхайде.
Спортсменка допустила 1 промах на огневых рубежах и показала время в 32 минуты 45,5 секунд. Второй стала Виктория Сливко, третьей – Валерия Васнецова.
Напомним, что двумя днями ранее, 24 января, Ульяна стала второй в спринтерской гонке, уступив Сливко (подробнее).
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