Администрацию Ленинского района Ижевска возглавил Рамиль Гайнуллин

СЕГОДНЯ 11:05 2019-01-29T11:12:36+03:00

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Во вторник, 29 января, глава Ижевска Олег Бекмеметьев представил нового главу Ленинского района. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

- Перед Рамилем Гайнуллиным стоят серьезные задачи по развитию района, взаимодействию с жителями, общественностью, решению социальных вопросов, созданию комфортной среды - обустройству общественных пространств, скверов, спортивных сооружений. При этом стратегия развития района должна быть увязана со стратегией развития города в целом, - сказал Олег Бекмеметьев.

Отметим, что 20 декабря 2018 года на очередной сессии гордумы Ижевска депутаты согласовали возможность Рамиля Гайнуллина стать главой района (подробнее).

СПРАВКА «КП»

Гайнуллин Рамиль Ильдарович родился 20 декабря 1978 года в городе Янаул Республики Башкортостан. После окончания Янаульской гимназии в 1996 году поступил в Уральский государственный университет путей сообщения. Проработав 7 лет на станции Агрыз, в 2009 году перешел в Ижевский центр организации работы железнодорожных станций Горьковской дирекции управления движением на должность заместителя начальника центра - начальника отдела коммерческой работы в сфере грузовых перевозок. В апреле текущего года назначен на должность начальника Ижевского отдела коммерческой работы Горьковского территориального центра фирменного транспортного обслуживания.С 2007 года член ВПП «Единая Россия», с 2014 года секретарь первичного отделения №33, а также член политсовета местного отделения партии «Единая Россия» Ленинского района города Ижевска.

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