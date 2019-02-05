«Он был абсолютно адекватный, просто немного уставший»: новые подробности с последнего дня Децла
Появились новые подробности с последнего дня жизни рэпера Децла. Как сообщает источник «Комсомолки», чтобы развеять все слухи о наличии запрещенных веществ на вечеринке - исполнитель был абсолютно адекватный, немного уставший потому что приехал в Ижевск сразу после выступления в Перми.
Децл из Ижевска собирался лететь домой в Москву, поэтому пил много кофе. Ему предлагали перекусить, но он отказался. Также Децлу предлагали выпить за здоровье именинника, он сделал всего один глоток.
Исполнитель жаловался сотрудникам клуба на боль в левой руке, что у него немеют кисти рук.
Напомним, что уже сутки вся страна обсуждает трагедию, которая произошла в Ижевске – в ночь на 3 февраля в кафе POSH умер Децл. Что именно случилось на вечеринке, "Комсомолке" рассказала девушка, которая вела мероприятие.
А также концертный директор Децла о гибели музыканта: "Наркотиков не было точно".
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ИСТОЧНИК KP.RU
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