2019-02-05T10:20:22+03:00
Происшествия

«Он был абсолютно адекватный, просто немного уставший»: новые подробности с последнего дня Децла

После концерта в Ижевске он собирался лететь домой
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: с официальной страницы "ВКонтакте"Фото: с официальной страницы "ВКонтакте"
Изменить размер текста:

Появились новые подробности с последнего дня жизни рэпера Децла. Как сообщает источник «Комсомолки», чтобы развеять все слухи о наличии запрещенных веществ на вечеринке - исполнитель был абсолютно адекватный, немного уставший потому что приехал в Ижевск сразу после выступления в Перми.

Децл из Ижевска собирался лететь домой в Москву, поэтому пил много кофе. Ему предлагали перекусить, но он отказался. Также Децлу предлагали выпить за здоровье именинника, он сделал всего один глоток.

Исполнитель жаловался сотрудникам клуба на боль в левой руке, что у него немеют кисти рук.

Напомним, что уже сутки вся страна обсуждает трагедию, которая произошла в Ижевске – в ночь на 3 февраля в кафе POSH умер Децл. Что именно случилось на вечеринке, "Комсомолке" рассказала девушка, которая вела мероприятие.

А также концертный директор Децла о гибели музыканта: "Наркотиков не было точно".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Опубликовано видео с последнего концерта Децла в Ижевске (подробнее)

По факту смерти рэпера Децла в Ижевске проводится проверка. Что известно на данный момент(подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Ижевске»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Столкнулся со встречным автомобилем»: мужчина погиб в ДТП в Удмуртии
Новые полигоны могут послужить снижению тарифа за вывоз мусора в Удмуртии
На «Российском инвестиционном форуме-2019» Удмуртия подпишет 11 соглашений
Портрет с изображением уроженца Удмуртии опубликовал сайт журнала Vogue
Экс-министр строительства и ЖКХ Удмуртии Иван Ястреб стал гендиректором ГУП «ТПО ЖКХ УР»
Ижевчане хотят установить памятник Децлу
Глава Ижевска прокомментировал ситуацию со светофорами на перекрестке Удмуртская -10 лет Октября
Глава Удмуртии Александр Бречалов встретился с министром просвещения России
5 февраля ООО «УКС» начинает второй этап проверки теплосетей в Ижевске с помощью красителя
Участники вечеринки, на которой погиб рэпер Децл, в студии «Прямого эфира» на канале «Россия»
Боксер-профессионал Александр Поветкин принял участие в открытии зала бокса в Ижевске
Автомобилистов Ижевска просят не мешать снегоуборочным работам