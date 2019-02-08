9 февраля на Центральной площади Ижевска пройдет «Всемирный день пельменя»

СЕГОДНЯ 11:39 2019-02-08T11:43:35+03:00

В течение дня на площади можно будет попробовать разные виды пельменей

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В Ижевске 9 февраля в 10:00 всех жителей города ждут на Центральной площади, где пройдет заключительный день фестиваля «Всемирный день пельменя» (0+). Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Фестиваль откроется в 11:00, в течение дня на площади можно будет попробовать самые оригинальные виды пельменей, а также на территории расположатся различные ярмарки.

11:30-16:00 - Концертная программа, в том числе - прямые включения из разных точек мира, где вместе с Удмуртией празднуют Всемирный день пельменя, фолк-фестиваль, конкурсы и розыгрыши (центральная сцена)

12:00-12:05 - Республиканский танцевальный флешмоб «Танцуй, пока молодой» (центральная сцена)

13:00-13:30 - Финал чемпионата по сборке мясорубки (центральная сцена)

10:00-15:00 - Конкурсные площадки от партнеров фестиваля, где можно получить приятные сувениры и призы

10:00-18:00 - «Межнациональный пельменный СЪЕСТ», в одном месте можно будет попробовать пельмени народов мира и самые оригинальные виды пельменей

11:00-17:00 - Информационная площадка событийного календаря 2019 год (выставочный павильон)

13:00-14:00 - Показ этноколлекций дизайнеров Ижевска и Удмуртии (выставочный павильон)

11:00-16:00 - Акция «Открытка из Ижевска», где все желающие смогут отправить открытку с памятным штемпелем фестиваля в любую точку мира (выставочный центр «Галерея»)

11:00-18:00 - Выставка «Бурановские мотивы» (выставочный центр «Галерея»)

12:00-16:00 - Творческие мастер-классы по изготовлений пельменных сувениров (выставочный центр «Галерея»)

16:00-17:00 - Подведение итогов и награждение победителей конкурсов, акций, премии гастрономического качества «Золотой пельнянь» и др. (центральная сцена)

17:00 - Главный розыгрыш «Годового запаса пельменей» от партнера фестиваля (центральная сцена)

Напомним, что с 1 по 9 февраля жители Ижевска могли посетить различные мастер-классы по лепке пельменей, а также могли совершить оригинальные покупки, слепить пельмени на скорость и выиграть призы (подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU