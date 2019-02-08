2019-02-08T09:53:07+03:00
Спорт

«За месяц гастролей можно заработать на машину»: уроженка Удмуртии Елизавета Туктамышева рассказала о своем заработке

А также она рассказала, как восстанавливается после турниров [видео]
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: REUTERSФото: REUTERS
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Уроженка Удмуртии, фигуристка Елизавета Туктамышева, рассказала сколько зарабатывает на YouTube-канала Commandos.

- Основной гонорар у фигуристок приходится на призовые с крупных турниров. Если же просто тренироваться, то зарплата не такая большая. На разных шоу также неплохо платят, за месяц гастролей можно заработать на неплохую машину, - пояснила фигуристка.

После турниров обязательно нужно восстанавливаться, Елизавета Туктамышева рассказала, как она это делает:

- Чтобы восстановиться после нагрузок, я обожаю сауну. Еще можно по магазинам походить, купить какую-нибудь кофточку. Потом вечер с молодым человеком и бокалом вина, это никто не отменял, просмотр какого-нибудь фильма, - рассказала Елизавета.

Напомним, что фигуристка пропустила чемпионат Европы из-за воспаления легких.

После перерыва Туктамышева выступит на турнире Dragon Trophy в Словении (подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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