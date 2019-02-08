2019-02-08T14:17:28+03:00
Общество

Финал Чемпионата Удмуртии по зимним автомобильным трековым гонкам состоится 23 февраля

Он пройдет на ижевском ипподроме
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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В Ижевске, 23 февраля пройдет финал чемпионата Удмуртии по зимним автомобильным трековым гонкам. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта республики.

В финале примут участие около 20 спортсменов из Удмуртии, Татарстана, Пермского края, Московской области и др. Победитель получит звание чемпиона Удмуртии по зимним трековым гонкам 2019 года.

5 января прошел первый этап соревнований, по итогам соревнований лучшим стал Сергей Загуменнов из Москвы, вторым пришел Олег Жаворонков из Татарстана и третье место досталось Раису Минниханову также из Татарстана. Именно они являются главными претендентами на звание чемпиона 2019 года.

Спортсмены из Удмуртии также примут участие в финале гонок.

Начало состоится в 11:30

Стоимость билетов:

- на трибуну ипподрома - 300 руб.

- для заезда авто в центр круга - 2000 руб. В машине должно быть не более 5 человек.

- дети до 7 лет бесплатно

Билеты на трибуны можно будет приобрести при входе на мероприятие или в точках предпродажи. В день мероприятия продажа билетов происходит с 10.00 до 13.30.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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