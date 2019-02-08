2019-02-08T16:26:44+03:00
Общество

У пригородных поездов в Удмуртии вводятся новые остановки

Всего добавится три остановки
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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В Удмуртии, у пригородных поездов вводятся новые остановки. Об этом сообщает ППк «Содружество».

С 7 февраля пригородному поезду Ижевск-Кизнер введена остановка на остановочном пункте 9 км. Отправление со станции Ижевск в 06:39, прибытие на станцию Кизнер в 09:27.

С 15 февраля пригородному поезду Ижевск-Нижнекамск вводится остановка на остановочном пункте 4 км. Отправление со станции Ижевск в 08:24, прибытие на станцию Нижнекамск в 12:16.

Также с 15 февраля пригородному поезду Нижнекамск-Ижевск вводится остановка на остановочном пункте Горочный пост. Отправление со станции Нижнекамск в 12:56, прибытие на станцию Ижевск в 18:38.

В расписание указано местное время.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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