Новый фельдшерско-акушерский пункт открыли в Удмуртии
В Удмуртии, 8 февраля, в Кезском районе открыли новый фельдшерско-акушерский пункт. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.
- Открытие нового ФАПа это не повод болеть, а наоборот это повод заниматься профилактикой заболеваний, - отметил главный врач Кезской больницы.
До нового ФАПа жители района получали первичную медпомощь в деревянном здании. Теперь в новое здание будут обращаться 300 человек, из которых 56 детей.
В фельдшерско-акушерском пункте есть все необходимое современное оборудование. Всего на строительство ФАПа направлено порядка 4,5 млн рублей из бюджета Удмуртии.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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