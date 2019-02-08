2019-02-08T16:58:55+03:00
Общество

Новый фельдшерско-акушерский пункт открыли в Удмуртии

До этого жители получали медпомощь в деревянном здании
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Никита ИльинФото: Никита Ильин
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В Удмуртии, 8 февраля, в Кезском районе открыли новый фельдшерско-акушерский пункт. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.

- Открытие нового ФАПа это не повод болеть, а наоборот это повод заниматься профилактикой заболеваний, - отметил главный врач Кезской больницы.

До нового ФАПа жители района получали первичную медпомощь в деревянном здании. Теперь в новое здание будут обращаться 300 человек, из которых 56 детей.

В фельдшерско-акушерском пункте есть все необходимое современное оборудование. Всего на строительство ФАПа направлено порядка 4,5 млн рублей из бюджета Удмуртии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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