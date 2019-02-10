В Удмуртии пожилую женщину спасли из заснеженного дачного дома

СЕГОДНЯ 11:33 2019-02-10T11:33:45+03:00

Из-за больших сугробов врачи не могли дойти до женщины

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Пожилую женщину спасли из заснеженного дачного домика в Удмуртии. Ей стало плохо, но из-за больших сугробов врачи не смогли до нее дойти, сообщает пресс-служба Поисково-спасательной службы Удмуртии.

На место прибыли спасатели поисково-спасательного отряда Сарапула и на снегоходе доставили женщину до машины скорой помощи.

Фото: www.instagram.com/pssudm/

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ИСТОЧНИК KP.RU