2019-02-11T08:45:46+03:00
Общество

«Тропу здоровья» обустроят в Ижевске

На данный момент разработана дорожная карта по благоустройству
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: пресс-служба администрации ИжевскаФото: пресс-служба администрации Ижевска
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В Ижевске, в района Татар-базара, обустроят «Тропу здоровья». Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Инициатива исходила от регионального духовного управления мусульман Удмуртии и администрации города: было принято решение создать комфортные условия для активного отдыха.

- Я живу в этом районе, и здесь зимой всегда ходили на лыжах, пытались гулять с палками для скандинавской ходьбы, - рассказывает Митрополит Ижевский и Удмуртский Викторин. - Эту площадку надо только улучшать - поставить здесь фонари, скамейки.

На данный момент разработана дорожная карта по благоустройству лесопосадки. Также разработан эскизный проект создания спортивно-культурного пространства «Южный парк».

- Необходимо обеспечить здесь комфорт и безопасность жителей. В первую очередь, планируем установить 16 фонарей для освещения участка тропы здоровья протяженностью около 500 метров, около ул. Парашютной. Далее в планах - продолжить монтаж линии освещения, установить малые архитектурные формы. Уверен, что нам в реализации этого проекта помогут, и депутаты в рамках реестра наказов, и общественность, - комментирует Глава города Ижевска Олег Бекмеметьев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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