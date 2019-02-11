2019-02-11T09:18:46+03:00
Спорт

Уроженка Удмуртии Елизавета Туктамышева победила на международном турнире Dragon Trophy

Соревнования проходили в Словении
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: fsrussia.ruФото: fsrussia.ru
Изменить размер текста:

Уроженка Удмуртии, фигуристка Елизавета Туктамышева одержала победу на международном турнире Dragon Trophy, который проходил в Словении с 7 по 9 февраля.

Несмотря на неудачные прыжки в короткой и произвольной программах, фигуристка набрала 188,11 балла и выиграла турнир. Елизавета Туктамышева лидировала в обеих программах.

Напомним, что Елизавета Туктамышева пропустила чемпионат России из-за болезни. Но она была заявлена на чемпионат Европы-2019, который прошел в Минске с 23 по 27 января, в качестве запасной.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«За месяц гастролей можно заработать на машину»: уроженка Удмуртии Елизавета Туктамышева рассказала о своем заработке (подробнее).

Уроженка Удмуртии Елизавета Туктамышева поговорила с поклонниками о завершении карьеры (подробнее).

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

"Тропу здоровья" в района Татар-базара благоустроят. Кто вышел с такой инициативой? (подробнее)

Бречалов: более 600 социальных объектов в Удмуртии находятся в критическом состоянии (подробнее).

Вспомним самую яркую программу фигуристки. Елизавета Туктамышева. Показательные выступления. Skate Canada. Гран-при по фигурному катанию.Елизавета Туктамышева выступила с показательной программой в рамках Skate Canada, второго турнира серии Гран-при по фигурному катанию сезона-2018/19.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Тропу здоровья» обустроят в Ижевске
Бречалов: более 600 социальных объектов Удмуртии находятся в критическом состоянии
Инфляция в Удмуртии за январь составила 0,9%
За минувшее воскресение в Ижевске дважды прорвало водопровод
Неделя в Ижевске ожидается умеренно теплая и снежная
Лыжник из Удмуртии вошел в состав команды на Чемпионат мира в Австрии
Кандидатов для занесения на Доску почета выберут в Ижевске
Уроженка Ижевска Алина Загитова рассказала, как ограничивала себя в еде на Олимпиаде 2018
Сотрудница музея из Воткинска выиграла грант от фонда Потанина
В Удмуртии пожилую женщину спасли из заснеженного дачного дома
Предпринимателя из Удмуртии подозревают в мошенничестве на более полумиллиона рублей
Более 200 спортсменов стали участниками зимнего велопарада в Ижевске
Спортивный комплекс с 25-метровым бассейном открыли в Удмуртии
Главного следователя Удмуртии перевели работать в Рязанскую область
В рамках Года здоровья в Удмуртии прошла традиционная лыжная гонка «Лыжня России»
В Ижевске проходит фестиваль "Всемирный день пельменя"
Известный продюсер высказал свое предположение о том, что могло случиться с Децлом в клубе Ижевска
Поставку флаконов для парфюмерии компании Avon может начать завод Удмуртии
Александр Поварницын из Удмуртии в составе сборной России по биатлону завоевал бронзу
Рыбак из Удмуртии уснул на морозе
Ижевчанка хотела продать арендованную квартиру
Новый спортивный комплекс откроется в Удмуртии
Новый фельдшерско-акушерский пункт открыли в Удмуртии
У пригородных поездов в Удмуртии вводятся новые остановки
Какое количество реагентов используют на дорогах Ижевска?