Уроженка Удмуртии Елизавета Туктамышева победила на международном турнире Dragon Trophy
Уроженка Удмуртии, фигуристка Елизавета Туктамышева одержала победу на международном турнире Dragon Trophy, который проходил в Словении с 7 по 9 февраля.
Несмотря на неудачные прыжки в короткой и произвольной программах, фигуристка набрала 188,11 балла и выиграла турнир. Елизавета Туктамышева лидировала в обеих программах.
Напомним, что Елизавета Туктамышева пропустила чемпионат России из-за болезни. Но она была заявлена на чемпионат Европы-2019, который прошел в Минске с 23 по 27 января, в качестве запасной.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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