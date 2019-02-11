Уроженка Удмуртии Елизавета Туктамышева победила на международном турнире Dragon Trophy

СЕГОДНЯ 09:18 2019-02-11T09:18:46+03:00

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Уроженка Удмуртии, фигуристка Елизавета Туктамышева одержала победу на международном турнире Dragon Trophy, который проходил в Словении с 7 по 9 февраля.

Несмотря на неудачные прыжки в короткой и произвольной программах, фигуристка набрала 188,11 балла и выиграла турнир. Елизавета Туктамышева лидировала в обеих программах.

Напомним, что Елизавета Туктамышева пропустила чемпионат России из-за болезни. Но она была заявлена на чемпионат Европы-2019, который прошел в Минске с 23 по 27 января, в качестве запасной.

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Вспомним самую яркую программу фигуристки. Елизавета Туктамышева. Показательные выступления. Skate Canada. Гран-при по фигурному катанию.Елизавета Туктамышева выступила с показательной программой в рамках Skate Canada, второго турнира серии Гран-при по фигурному катанию сезона-2018/19.

ИСТОЧНИК KP.RU