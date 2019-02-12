Регоператор по обращению с отходами в Удмуртии планирует создать мобильное приложение
Регоператор по обращению с ТКО в Удмуртии планирует создать мобильное приложение для удобства жителей. Об этом сообщила представитель «Спецавтохозяйства» Надежда Васильева на пресс-конференции.
- Мы планируем разработать приложение для граждан. Сейчас собираем предложения, чтобы упростить процедуру получения информации, так как ещё остаются проблемы с вывозом мусора, особенно при сигнальном методе, - пояснил Надежда Васильева.
Планируется, что в приложении можно будет отслеживать движение мусоровоза, оплачивать услуги Регоператора, оставлять жалобы о невывозе мусора, получать ответы на вопросы.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Регоператор рассказал, сколько не хватает контейнерных площадок, чтобы наладить график вывоза мусора в Удмуртии (подробнее).
С 1 февраля 2019 года в Удмуртии началась рассылка квитанций за услугу «обращение с ТКО». Разбираемся, как правильно «читать» квитанцию (подробнее).
В районах Удмуртии откроются 11 офисов для обслуживания местных жителей по услуге «обращение с ТКО». Какие услуги можно будет получить в офисе (подробнее).
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
Чемпион мира Илья Авербух прокомментировал победу уроженки Удмуртии, фигуристки Елизаветы Туктамышевой на международном турнире (подробнее).
Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»