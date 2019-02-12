2019-02-12T13:41:11+03:00
Общество

Регоператор по обращению с отходами в Удмуртии планирует создать мобильное приложение

На данный момент разработчики определяются с функциями приложения
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Мария ХафизоваФото: Мария Хафизова
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Регоператор по обращению с ТКО в Удмуртии планирует создать мобильное приложение для удобства жителей. Об этом сообщила представитель «Спецавтохозяйства» Надежда Васильева на пресс-конференции.

- Мы планируем разработать приложение для граждан. Сейчас собираем предложения, чтобы упростить процедуру получения информации, так как ещё остаются проблемы с вывозом мусора, особенно при сигнальном методе, - пояснил Надежда Васильева.

Планируется, что в приложении можно будет отслеживать движение мусоровоза, оплачивать услуги Регоператора, оставлять жалобы о невывозе мусора, получать ответы на вопросы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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