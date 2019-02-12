Глава Устиновского района Ижевска оставит свой пост

12 Февр. 15:30 2019-02-12T16:02:42+03:00

Он написал заявление об уходе по собственному желанию

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Глава Устиновского района Ижевска Игорь Утробин оставит свой пост. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

С 13 февраля глава Устиновского района уходит в отпуск, а 1 марта 2019 года он покинет свой пост, где проработал 10 лет. Как сообщает пресс-служба администрации Ижевска, Игорь Утробин написал заявление об уходе по собственному желанию.

Временно обязанности главы Устиновского района будет исполнять первый заместитель главы районной администрации Владимир Филимонов.

Напомним, что в последнее время кадровые перестановки в Ижевске стали обычным делом. Например, Александр Бречалов уволил руководителя агентства печати и массовых коммуникаций Удмуртии.

Первым замруководителя администрации главы Удмуртии стал московский чиновник, подробнее читайте по ссылке.

Главного следователя Удмуртии Владимира Никешкина перевели работать в другой регион. Он проработал на своем посту в республике более 10 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU