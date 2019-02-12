Глава Устиновского района Ижевска оставит свой пост
Глава Устиновского района Ижевска Игорь Утробин оставит свой пост. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
С 13 февраля глава Устиновского района уходит в отпуск, а 1 марта 2019 года он покинет свой пост, где проработал 10 лет. Как сообщает пресс-служба администрации Ижевска, Игорь Утробин написал заявление об уходе по собственному желанию.
Временно обязанности главы Устиновского района будет исполнять первый заместитель главы районной администрации Владимир Филимонов.
Напомним, что в последнее время кадровые перестановки в Ижевске стали обычным делом. Например, Александр Бречалов уволил руководителя агентства печати и массовых коммуникаций Удмуртии.
Первым замруководителя администрации главы Удмуртии стал московский чиновник, подробнее читайте по ссылке.
Главного следователя Удмуртии Владимира Никешкина перевели работать в другой регион. Он проработал на своем посту в республике более 10 лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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