2019-02-12T16:02:42+03:00
Политика

Глава Устиновского района Ижевска оставит свой пост

Он написал заявление об уходе по собственному желанию
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Утробин Игорь слева Фото: АрхивУтробин Игорь слева Фото: Архив
Изменить размер текста:

Глава Устиновского района Ижевска Игорь Утробин оставит свой пост. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

С 13 февраля глава Устиновского района уходит в отпуск, а 1 марта 2019 года он покинет свой пост, где проработал 10 лет. Как сообщает пресс-служба администрации Ижевска, Игорь Утробин написал заявление об уходе по собственному желанию.

Временно обязанности главы Устиновского района будет исполнять первый заместитель главы районной администрации Владимир Филимонов.

Напомним, что в последнее время кадровые перестановки в Ижевске стали обычным делом. Например, Александр Бречалов уволил руководителя агентства печати и массовых коммуникаций Удмуртии.

Первым замруководителя администрации главы Удмуртии стал московский чиновник, подробнее читайте по ссылке.

Главного следователя Удмуртии Владимира Никешкина перевели работать в другой регион. Он проработал на своем посту в республике более 10 лет.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Ровно год прошел с блистательного выступления Алины Загитовой, после которого она стала олимпийской чемпионкой. Вспомним, как это было (подробнее)

Памятник Виктору Васнецову появится в Ижевске. Где он расположится и кто будет его устанавливать? (подробнее).

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Политика в Ижевске»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Очередная прогулка с врачом в Удмуртии пройдет на тему «Рак – это не приговор, а диагноз»
Ижевчанин выступит на проекте «Песни» на телеканале ТНТ
Автобус в Удмуртии сбил 7-летнего мальчика
«Мы решили, что аквапарк в Ижевске нужен»: гендиректор «Летнего сада» рассказал, какая сумма понадобится на его строительство
Женщина погибла при пожаре в Удмуртии
Два автомобиля столкнулись в Ижевске
Нескольким домам в Первомайском районе Ижевска отключили отопление
Жителей Удмуртии предупреждают об усилении ветра
«Деньги передавали вместе с рыбой»: экс-замминистра транспорта Удмуртии о том, как договаривались о взятке
На объекте нефтедобычи в Удмуртии произошел разлив нефтесодержащей жидкости
Страховочное устройство на тренировке уроженки Ижевска Алины Загиовой произвело фурор на японцев
Молодого человека, который пропал два месяца назад, нашли мертвым около Ижевска
От оригинальных подарков до угощений: в Ижевске открылась «Новая ярмарка»
Кто имеет право на льготу по коммунальной услуге «обращение с ТКО» в Удмуртии?
Жителя Удмуртии обвиняют в убийстве жены
«Ижсталь» в матче в Ижевске одержала третью победу подряд
13 февраля пройдет очередное слушание по делу экс-главы Удмуртии Александра Соловьева
Руководитель кондитерского производства в Удмуртии задолжал налогов на 66 миллионов рублей
Чемпионат и Первенство Удмуртии по зимнему картингу пройдет 17 февраля
«Богатырские забавы» пройдут в Ижевске
9 февраля диспансеризацию в Удмуртии прошли 3187 человек
В Ижевске разыскивают 15-летнюю девочку
Количество браков в Удмуртии в 2018 году уменьшилось более чем на тысячу
Работников службы администрации кладбищ Ижевска задержали за злоупотребление должностными полномочиями
В музее-усадьбе П.И. Чайковского в Удмуртии побывал артист Юрий Гальцев