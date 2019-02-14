В Завьяловском суде продолжается слушание уголовного дела экс-главы Удмуртии Александра Соловьева

СЕГОДНЯ 10:53 2019-02-14T10:53:31+03:00

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14 февраля, в Завьяловском суде продолжился допрос первого свидетеля по уголовному делу экс-главы Удмуртии Александра Соловьева. Перед началом заседания гособвинитель Дмитрий Малыгин уточнил правовой статус бывшего замминистра транспорта республики Александра Соловьева.

- По статусу лица, с которым заключено досудебное соглашение, одно из его условий, что он обязан говорить правду относительно других преступлений, других фигурантов и подтвердить их судье. По нему человек получит наказание, не превышающее половины, – пояснил Малыгин.

Он добавил, что судья не согласился с особым статусом замминистра, и он допрашивался как свидетель. Однако это не отменяет досудебного соглашения. По мнению государственного обвинителя, Александр Соловьев дал исчерпывающие показания.

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ИСТОЧНИК KP.RU