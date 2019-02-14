2019-02-14T14:19:08+03:00
Общество

В Ижевске разыскивают 35-летнего мужчину

Последний раз он связывался с родными 11 февраля
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: ПСО "Регион 18"Фото: ПСО "Регион 18"
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В Ижевске с 11 февраля разыскивают 35-летнего Бушмакина Вадима Александровича. Об этом сообщается в группе поисково-спасательного отряда «Регион 18».

Мужчина ушел утром 11 февраля убирать снег на улицу Красина дом №221, после связывался с родными в 15:00 и больше о нем ничего не известно.

Приметы: рост около 185 см, среднего телосложения, волосы светло-русые, глаза зеленые, на правом предплечье татуировка (купол парашюта, орел, самолет и надпись 2004-2007).

Был одет в серый горнолыжный костюм и высокие спортивные ботинки.

Просим всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении пропавшего, звонить на горячую линию ОО УР «ПСО РЕГИОН 18» (8 951-195-29-71), либо в полицию по телефону 02 (с мобильного 102).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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