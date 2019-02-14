Последнюю домашнюю игру хоккеисты «Ижстали» сыграют в ретро-форме
В Ижевске 14 февраля пройдет последний в этом сезоне домашний матч «Ижстали», команда выйдет на лед в ретро-форме с металлургическим ковшом на груди. Они сыграют против команды «Саров». Об этом сообщает пресс-служба клуба.
В такой форме «Ижсталь» играла в сезоне 1977/78, как сообщает пресс-служба, эта акция приурочена к празднованию 60-летия клуба.
Кстати, после матча состоится аукцион, на который будет выставлена майка капитана «Ижстали» Антона Кочурова и еще нескольких игроков.
Напомним, 12 февраля сталевары одержали третью победу на домашнем льду (подробнее).
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ИСТОЧНИК KP.RU
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