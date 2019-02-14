Последнюю домашнюю игру хоккеисты «Ижстали» сыграют в ретро-форме

СЕГОДНЯ 10:36 2019-02-14T11:31:22+03:00

Такая акция приурочена к празднованию 60-летия клуба

Изменить размер текста: A A

В Ижевске 14 февраля пройдет последний в этом сезоне домашний матч «Ижстали», команда выйдет на лед в ретро-форме с металлургическим ковшом на груди. Они сыграют против команды «Саров». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В такой форме «Ижсталь» играла в сезоне 1977/78, как сообщает пресс-служба, эта акция приурочена к празднованию 60-летия клуба.

Кстати, после матча состоится аукцион, на который будет выставлена майка капитана «Ижстали» Антона Кочурова и еще нескольких игроков.

Напомним, 12 февраля сталевары одержали третью победу на домашнем льду (подробнее).

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Владелец АЗС обманул МВД по Удмуртии на 17 миллионов (подробнее).

Для проведения спортивных мероприятий в Удмуртии создадут «Калашников Спорт» (подробнее).

«Комсомолка» и «Промсвязьбанк» запускают конкурс «Мужское воспитание»!

Пришлите фото с самым лучшим папой, соберите как можно больше голосов и получите призы! Подробнее по ссылке.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU