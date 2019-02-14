2019-02-14T11:31:22+03:00
Спорт

Последнюю домашнюю игру хоккеисты «Ижстали» сыграют в ретро-форме

Такая акция приурочена к празднованию 60-летия клуба
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: пресс-служба ХК "Ижсталь"Фото: пресс-служба ХК "Ижсталь"
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В Ижевске 14 февраля пройдет последний в этом сезоне домашний матч «Ижстали», команда выйдет на лед в ретро-форме с металлургическим ковшом на груди. Они сыграют против команды «Саров». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В такой форме «Ижсталь» играла в сезоне 1977/78, как сообщает пресс-служба, эта акция приурочена к празднованию 60-летия клуба.

Кстати, после матча состоится аукцион, на который будет выставлена майка капитана «Ижстали» Антона Кочурова и еще нескольких игроков.

Напомним, 12 февраля сталевары одержали третью победу на домашнем льду (подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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