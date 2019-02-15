СЕГОДНЯ 07:59 2019-02-15T07:59:34+03:00

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Биатлонист Антон Шипулин стал амбассадором спортивного оператора Удмуртии «Калашников Спорт». Об этом сообщает Калашников Медиа.

14 февраля глава республики подписал соглашение с Концерном «Калашников» о создании «Калашников Спорт».

- Для того чтобы развивать бренд «Калашников Спорт» и продвигать идею любительского спорта, мы будем привлекать людей из мира спорта. Сегодня я рад сообщить, что в течение последнего часа нам удалось договориться с еще одним известнейшим спортсменом, который станет амбассадором «Калашников Спорт» - это Антон Шипулин. Уже в самое ближайшее время он присоединится к нашей команде», - отметил генеральный директор Концерна «Калашников» Владимир Дмитриев.

Также было отмечено, что новый проект призван повысить уровень вовлеченности жителей Удмуртии в занятия дисциплинами - бег, триатлон, биатлон, лыжные гонки, стрельба, киберспорт. К тому же спортивные мероприятия рассчитаны как на любителей, так и на профессионалов.

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ИСТОЧНИК KP.RU