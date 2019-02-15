Биатлонист Антон Шипулин стал амбассадором спортивного оператора Удмуртии «Калашников Спорт»
Биатлонист Антон Шипулин стал амбассадором спортивного оператора Удмуртии «Калашников Спорт». Об этом сообщает Калашников Медиа.
14 февраля глава республики подписал соглашение с Концерном «Калашников» о создании «Калашников Спорт».
- Для того чтобы развивать бренд «Калашников Спорт» и продвигать идею любительского спорта, мы будем привлекать людей из мира спорта. Сегодня я рад сообщить, что в течение последнего часа нам удалось договориться с еще одним известнейшим спортсменом, который станет амбассадором «Калашников Спорт» - это Антон Шипулин. Уже в самое ближайшее время он присоединится к нашей команде», - отметил генеральный директор Концерна «Калашников» Владимир Дмитриев.
Также было отмечено, что новый проект призван повысить уровень вовлеченности жителей Удмуртии в занятия дисциплинами - бег, триатлон, биатлон, лыжные гонки, стрельба, киберспорт. К тому же спортивные мероприятия рассчитаны как на любителей, так и на профессионалов.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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