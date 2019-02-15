Здание главного корпуса оружейного завода передадут в пользование Национальному музею Удмуртии
Здание главного корпуса оружейного завода передадут в безвозмездное пользование Национальному музею Удмуртии. Об этом сообщают «Известия Удмуртии» со ссылкой на руководителя Агентства по госохране объектов культурного наследия республики Юрия Перевозчикова.
Удмуртия начинает процесс приема здания в собственность, при этом не теряет возможность участия в федеральных целевых программах и возможности заниматься дальнейшей реализацией проекта реновации территории рядом с главным корпусом.
Ранее глава республики Александр Бречалов поручил Минстрою до середины марта разработать концепцию использования главного корпуса оружейного завода и прилегающей территории.
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Главный корпус оружейного завода Ижевск.Видео из презентации карты инвестиционных возможностей УР от 01.08.2017. Предложение для инвестора: Передача строения корпуса для реновации под выставочный комплекс с последующим управлением. Удмуртская республика, Ижевск, пр.Дерябина 3, Индустриальный парк "Ижевский завод" #ИнвестируйвУдмуртию
ИСТОЧНИК KP.RU
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