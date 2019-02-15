Здание главного корпуса оружейного завода передадут в пользование Национальному музею Удмуртии

СЕГОДНЯ 10:59 2019-02-15T13:15:40+03:00

Но памятник пока остается в федеральной собственности [видео]

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Здание главного корпуса оружейного завода передадут в безвозмездное пользование Национальному музею Удмуртии. Об этом сообщают «Известия Удмуртии» со ссылкой на руководителя Агентства по госохране объектов культурного наследия республики Юрия Перевозчикова.

Удмуртия начинает процесс приема здания в собственность, при этом не теряет возможность участия в федеральных целевых программах и возможности заниматься дальнейшей реализацией проекта реновации территории рядом с главным корпусом.

Ранее глава республики Александр Бречалов поручил Минстрою до середины марта разработать концепцию использования главного корпуса оружейного завода и прилегающей территории.

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ИСТОЧНИК KP.RU