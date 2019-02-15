2019-02-15T11:09:14+03:00
Спорт

Фигуристки из Удмуртии Алина Загитова и Елизавета Туктамышева примут участие в ледовом шоу Stars on ice

Шоу пройдет в Японии
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Getty ImagesФото: Getty Images
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Уроженки Удмуртии фигуристки Алина Загитова и Елизавета Туктамышева примут участие в ледовом шоу Stars on ice, которое пройдет в Японии с 29 по 31 марта. Об этом сообщает «Спорт Удмуртии».

Также участие примут Шома Уно, Патрик Чан, Хавьер Фернандес, Сатоко Мияхара, Каори Сакамото, Рика Кихира.

Напомним, японцы не перестают удивляться мастерству и трудолюбию фигуристки Алины Загитовой. Они были очень рады, когда сняли тренировочный процесс фигуристки в отсутствие главного тренера. Видео есть по ссылке.

Фигуристка Алина Загитова рассказала, сколько раз хотела бросить спорт.

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Уроженка Удмуртии Елизавета Туктамышева выиграла международный турнир. Но без падений не обошлось.

Уроженка Удмуртии Елизавета Туктамышева в большом интервью рассказала, сколько зарабатывает.

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Вспомним, как это было в 2018 году. STARS ON ICE 2018 Yokohama - Alina Zagitova - Kaetlyn Osmond - Evgenia Medvedeva - DREAM.

ИСТОЧНИК KP.RU

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