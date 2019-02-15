2019-02-15T12:43:53+03:00
Общество

Стас Михайлов прокатился на горке на Центральной площади Ижевска

Видео выложил в соцсети Борис Рубиновский
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: instagram.com/borisizh/Фото: instagram.com/borisizh/
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В Ижевск приехал известный исполнитель Стас Михайлов. 15 февраля у него состоится большой концерт.

14 февраля вечером исполнитель прогулялся по Центральной площади и прокатился на горке. Видео, как он катится с горки выложил Борис Рубиновский - Директор продюсерского центра «Овация».

- Очень приятно в этот праздничный день принимать у себя в гостях моих дорогих друзей Стаса и Инну Михайловых, - написал в своем инстаграмме Борис.

Фото: пресс-служба дома-музея П.И. Чайковсокого

Фото: пресс-служба дома-музея П.И. Чайковсокого

Вместе с супругой Станислав Владимирович посетил дом детства П.И. Чайковского, где познакомился с жизнью семьи композитора в Воткинске. Певец был очарован музеем и пообещал вернуться вновь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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