Стас Михайлов прокатился на горке на Центральной площади Ижевска
В Ижевск приехал известный исполнитель Стас Михайлов. 15 февраля у него состоится большой концерт.
14 февраля вечером исполнитель прогулялся по Центральной площади и прокатился на горке. Видео, как он катится с горки выложил Борис Рубиновский - Директор продюсерского центра «Овация».
- Очень приятно в этот праздничный день принимать у себя в гостях моих дорогих друзей Стаса и Инну Михайловых, - написал в своем инстаграмме Борис.
Фото: пресс-служба дома-музея П.И. Чайковсокого
Вместе с супругой Станислав Владимирович посетил дом детства П.И. Чайковского, где познакомился с жизнью семьи композитора в Воткинске. Певец был очарован музеем и пообещал вернуться вновь.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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