СЕГОДНЯ 16:50 2019-02-15T16:50:36+03:00

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В выходные в Ижевске ожидается теплая погода, днем температура поднимется до -2 градусов, а ночью в среднем будет -6 градусов.

По данным сервиса Яндекс погода, в субботу, 16 февраля, температура днем -4…-2 градуса, ночью −6…−5 градусов, временами снег. Ночью слабая метель, на дорогах снежные заносы, накат. Ветер 5-10 м/с.

В воскресенье, 17 февраля, температура днем −5…−3 градусов, ночью −4…−3 градусов, небольшой снег.

В понедельник, 18 февраля, температура днем −4…−3 градуса, ночью −10…−8 градусов, снег.

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ИСТОЧНИК KP.RU