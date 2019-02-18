2019-02-18T11:01:20+03:00
Общество

Прохождение паводка в Удмуртии ожидается в конце апреля

Точный прогноз будет в конце марта
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: АрхивФото: Архив
Изменить размер текста:

В Удмуртии пик прохождения паводка ожидается на конец апреля, а именно, с 20 по 29 апреля. Об этом сообщил первый замначальника ГУ МЧС России по республике Евгений Шутов на аппаратном совещании, 18 февраля.

- В зоне подтопления находятся 24 населенных пункта. Поселений, которые могут оказаться изолированными из-за паводка, в Удмуртии нет. Точные прогнозы будут в конце марта, - сообщил Евгений Шутов.

Напомним, в 2018 году «Комсомолка» выясняла, в какую сумму оценивают нанесенным паводком ущерб (подробнее).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

На Ижевском пруду уже начали подготовку к паводку (подробнее).

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

«Комсомолка» и «Промсвязьбанк» запускают конкурс «Мужское воспитание»!

Пришлите фото с самым лучшим папой, соберите как можно больше голосов и получите призы! Подробнее по ссылке.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Автобусов №40 на маршруте в Ижевске стало больше
Фестиваль циркового искусства пройдет в Ижевске
«Удмуртнефть» подтвердила энергоэффективность производства
Мужчине, который пытался изнасиловать девушку в Удмуртии, вынесли приговор
Ближайшие сутки в Удмуртии ожидается усиление северного ветра
В Ижевске выбирают «Самого лучшего папу»
Самовзрывающийся беспилотник представил ижевский концерн «Калашников»
Уроженка Ижевска Алина Загитова станцевала для китайского приложения Tik Tok
Удмуртия оказалась в рейтинге российских регионов по качеству жизни
23 февраля в Ижевске пройдет акция «Однополчане»
Онкодиспансер Удмуртии провел день открытых дверей
Ижевскому хоккейному клубу «Ижсталь» в этом сезоне исполняется 60 лет
Глава Ижевска попросил автовладельцев следить за графиком уборки снега
В понедельник и пятницу в Ижевске потеплеет до -1°С
Жители Удмуртии должны за свет и ЖКУ более 1,2 млрд. рублей
В Ижевске установят памятник создателю первых ижевских мотоциклов Петру Можарову
В Удмуртии пропал 14-летний подросток
Биатлонистка из Удмуртии стала 11 в гонке преследования на этапе Кубка мира в США
Житель Удмуртии отправился в колонию за попытку изнасиловать молодую девушку