Прохождение паводка в Удмуртии ожидается в конце апреля
В Удмуртии пик прохождения паводка ожидается на конец апреля, а именно, с 20 по 29 апреля. Об этом сообщил первый замначальника ГУ МЧС России по республике Евгений Шутов на аппаратном совещании, 18 февраля.
- В зоне подтопления находятся 24 населенных пункта. Поселений, которые могут оказаться изолированными из-за паводка, в Удмуртии нет. Точные прогнозы будут в конце марта, - сообщил Евгений Шутов.
Напомним, в 2018 году «Комсомолка» выясняла, в какую сумму оценивают нанесенным паводком ущерб (подробнее).
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ИСТОЧНИК KP.RU
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