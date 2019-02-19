Есть вопрос: куда в Ижевске сдать новогоднюю елку?

СЕГОДНЯ 09:57 2019-02-19T09:57:21+03:00

Что делать с искусственной и живой красавицей

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- В конце февраля убираем новогодние украшения. У нас искусственная елка. Не хочется выбрасывать ее просто так. Можно ли сдать дерево в переработку? - интересуется ижевчанин Алексей.

Искусственные елки не перерабатываются, их вывозит региональный оператор – «Спецавтохозяйство».

- Елки - твердые коммунальные отходы. Поэтому деревья надо бережно сложить в отсек под крупный и габаритный мусор. Если елку перевязать - работникам будет удобнее ее забирать. Деревья не стоит складывать в мульды, потому что ее будет неудобно вывозить. Огромное дерево желательно распилить, - прокомментировали в пресс-службе регоператора.

По словам активистки организации «Зеленый паровоз» Лилии Шустовой, важно изначально правильно выбрать елку.

- Лучше всего покупать живые деревья, выращенные специально для праздника. У них наименьший транспортный след. Можно выращивать елку на даче и праздновать там. А в крупных городах арендуют елки в горшках, - отметила Лилия.

А вот живые елки не стоит отправлять на полигон. На свалке органика выделяет метан.

- Есть волонтерский проект по вывозу органики. Но за мусор надо платить, поэтому придется компенсировать расходы волонтерам. Иголки с дерева - хорошее удобрение для картофеля. А ствол можно пустить на дрова, - комментирует Лилия Шустова.

В январе елки принимали в зоопарке Удмуртии, но сейчас везти ветки животным уже поздно.

- Елки простояли все новогодние праздники в помещениях. Когда дерево выносят из теплой комнаты на улицу, иголочки опадают. Голые ветки непригодны для еды. В январе мы принимали елки с улицы, но сейчас хвойные уже не нужны. Иголочки едят многие животные, например, шотландский бычок. А еще ветками выстилают вольеры, - прокомментировала пресс-служба зоопарка.

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ИСТОЧНИК KP.RU