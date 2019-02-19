АО «ИПОПАТ» в Ижевске принял решение пустить дополнительные рейсы на автобусе №6 «Центр-Люлли»

СЕГОДНЯ 13:22 2019-02-19T13:22:21+03:00

Дополнительные рейсы будут работать с 1 по 31 марта

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В Ижевске АО «ИПОПАТ» принято решение о запуске дополнительных автобусов на маршруте №6 «Центр-Люлли». Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Два дополнительных рейса пустят по рабочим дням и три дополнительных по выходным. Они будут работать с 1 по 31 марта.

ИПОПАТ будет ежедневно следить за пассажиропотоком и по итогам месяца будет принято окончательное решение о продолжении работы дополнительных рейсов.

Напомним, что ИПОПАТ с 18 февраля по маршруту №40 в Ижевске запустили дополнительные автобусы (подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU