АО «ИПОПАТ» в Ижевске принял решение пустить дополнительные рейсы на автобусе №6 «Центр-Люлли»
В Ижевске АО «ИПОПАТ» принято решение о запуске дополнительных автобусов на маршруте №6 «Центр-Люлли». Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Два дополнительных рейса пустят по рабочим дням и три дополнительных по выходным. Они будут работать с 1 по 31 марта.
ИПОПАТ будет ежедневно следить за пассажиропотоком и по итогам месяца будет принято окончательное решение о продолжении работы дополнительных рейсов.
Напомним, что ИПОПАТ с 18 февраля по маршруту №40 в Ижевске запустили дополнительные автобусы (подробнее).
"ИПОПАТ не допускает значительного уменьшения машин на маршрутах и четко контролирует график их движения": какие еще вопросы обсудили Олег Бекмеметьев и гендиректор ИПОПАТ.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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