Новые тарифы начали действовать в Ижевске на электронный проездной ИПОПАТ
В Ижевске, с 20 февраля начал действовать новый тариф на электронный проездной ИПОПАТ. Об этом сообщает пресс-служба ИПОПАТ.
Стоимость проездного теперь составляет 1000 рублей, а максимальное количество поездок увеличилось до 110. Таким образом, получается, что одна поездка на автобусе стоит 9,10 рублей.
Такая акция будет действительна при пополнении карты на март, апрель и май 2019 года. Пополнить карту можно в терминалах КИВИ, банкоматах Сбербанк и в пунктах пополнения транспортных предприятий.
Подробности о действии транспортных карт, местах приобретения и порядке пользования можно узнать по телефону – 77-62-29.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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