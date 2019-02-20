Новые тарифы начали действовать в Ижевске на электронный проездной ИПОПАТ

СЕГОДНЯ 09:27 2019-02-20T09:27:23+03:00

Акция продлится с 20 февраля по май 2019 года

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В Ижевске, с 20 февраля начал действовать новый тариф на электронный проездной ИПОПАТ. Об этом сообщает пресс-служба ИПОПАТ.

Стоимость проездного теперь составляет 1000 рублей, а максимальное количество поездок увеличилось до 110. Таким образом, получается, что одна поездка на автобусе стоит 9,10 рублей.

Такая акция будет действительна при пополнении карты на март, апрель и май 2019 года. Пополнить карту можно в терминалах КИВИ, банкоматах Сбербанк и в пунктах пополнения транспортных предприятий.

Подробности о действии транспортных карт, местах приобретения и порядке пользования можно узнать по телефону – 77-62-29.

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ИСТОЧНИК KP.RU