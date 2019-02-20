За 2018 год жители Удмуртии потратили на алкоголь 18,8 млрд рублей
В Удмуртии за 2018 год жители потратили на покупку алкоголя 18,8 млрд рублей. Об этом сообщают специалисты Удмуртстата.
В среднем на одного человека приходится 1038 рублей в месяц, для сравнения, на покупку мяса было потрачено 957 рублей в месяц, на молочные продукты - 524 рубля, на кондитерские изделия - 472 рубля, на хлеб и хлебобулочные изделия - 447 рублей.
Кстати, среди всего разнообразия напитков наиболее популярна водка - за 2018 год в республике ее продали в объеме 1278 тысяч декалитров, коньяка - 98 тысяч декалитров, вина - 448 тысяч декалитров.
Напомним, что за 9 месяцев 2018 года население потратило на алкоголь 13,8 млрд рублей. В месяц это получается в среднем 1016 рублей на человека.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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