В 2018 году средняя зарплата в Удмуртии составила 31 тысячу рублей

СЕГОДНЯ 10:43 2019-02-20T11:45:07+03:00

По сравнению с 2017 годом эта сумма больше на 9,8%

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В Удмуртии в 2018 году средняя зарплата составила 31 тысячу рублей, что на 9,8% больше, чем в 2017 году. Об этом сообщают специалисты Удмуртстата.

В декабре 2018 года средняя зарплата составляла 36 тысяч рублей, при этом реальная зарплата увеличилась на 0,1% в сравнении с 2017 годом. Самую большую сумму получили работники финансовой и страховой деятельности – 82 тысячи рублей, а меньше всего работники сферы сельского хозяйства, охоты и рыболовства – 25 тысяч рублей.

По уровню зарплат Удмуртия находится на шестом месте среди регионов ПФО. Кстати, самая высокая зарплата отмечена в Пермском крае – 35 тысяч рублей, а самая низкая в Мордовии – 26 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU