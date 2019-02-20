Татьяна Тарасова пояснила, почему уроженка Ижевска Алина Загитова живет в очень скромной квартире

СЕГОДНЯ 11:39 2019-02-20T11:50:20+03:00

При этом получив огромные деньги за победу на Олимпиаде

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Известный тренер Татьяна Тарасова объяснила, почему уроженка Ижевска фигуристка Алина Загитова живет в очень скромной квартире. Об этом пишет сайт сайт Dni.ru.

Не так давно по японскому телевидению показали сюжет, который снимали в квартире Алины Загитовой. При этом журналисты из Японии были очень удивлены тем, в каких условиях живет чемпионка. Так как всем известно, что за медали высокого класса хорошо платят. Например, за золото и серебро на Олимпиаде в Пхенчхане Загитова заработала 13 миллионов рублей.

- А что они надеялись увидеть? - негодует тренер Татьяна Тарасова. - Алина два года назад только приехала в Москву со своей бабушкой из Ижевска. Неужели японцы думали, что за это время Загитовой тут дворец должны построить? Алина уже заработала на хорошее жилье. А будет и дальше хорошо кататься, будет у нее все и дальше нормально, - прокомментировала ситуацию тренер Татьяна Тарасова.

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Японцы не перестают удивляться мастерству и трудолюбию фигуристки Алины Загитовой. Они были очень рады, когда сняли тренировочный процесс фигуристки в отсутствие главного тренера. Видео есть по ссылке.

Алина Загитова рассказала, чем будет заниматься после завершения карьеры.

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Алина Загитова. Чемпионат Европы 2018, ПВ.

ИСТОЧНИК KP.RU