Страховочное устройство на тренировке уроженки Ижевска Алины Загиовой произвело фурор на японцев

13 Февр. 11:26 2019-02-13T14:55:43+03:00

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Японцы были поражены тем, сколько часов фигуристка Алина Загитова тренируется. В сети появилось видео, которое они снимали в отсутствие главного тренера Алины Этери Тутберидзе. Больше всего они удивились тому, что на тренировках используется специальное страховочное устройство - лонжи. Оказывается в Японии тренеров, которые могут использовать такую систему, практически нет.

Фигуристка тренируется по пять часов в день и три часа их них - на льду. Вот так выглядит расписание тренировок Алины:

10:30 - 11:00 - зал

11:25 - 13:00 - каток

15:00 - 15:45 - зал

16:00 - 17:30 - каток

17:45 - 18:45 - тренажерка

На тренировках она качает пресс, спину и тренирует прыжки как на льду, так и в зале. На кадрах показали, как Алина Загитова отрабатывает четверной прыжок.

Напомним, что Алина Загитова - глобальный посол косметического бренда Shiseido (№1 в Японии).

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Тренировочный процесс Алины Загитовой.Японцы сняли тренировочный процесс фигуристки Алины Загитовой, в отсутствие главного тренера фигуристки - Этери Тутберидзе

ИСТОЧНИК KP.RU