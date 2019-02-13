Страховочное устройство на тренировке уроженки Ижевска Алины Загиовой произвело фурор на японцев
Японцы были поражены тем, сколько часов фигуристка Алина Загитова тренируется. В сети появилось видео, которое они снимали в отсутствие главного тренера Алины Этери Тутберидзе. Больше всего они удивились тому, что на тренировках используется специальное страховочное устройство - лонжи. Оказывается в Японии тренеров, которые могут использовать такую систему, практически нет.
Фигуристка тренируется по пять часов в день и три часа их них - на льду. Вот так выглядит расписание тренировок Алины:
10:30 - 11:00 - зал
11:25 - 13:00 - каток
15:00 - 15:45 - зал
16:00 - 17:30 - каток
17:45 - 18:45 - тренажерка
На тренировках она качает пресс, спину и тренирует прыжки как на льду, так и в зале. На кадрах показали, как Алина Загитова отрабатывает четверной прыжок.
Напомним, что Алина Загитова - глобальный посол косметического бренда Shiseido (№1 в Японии).
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Тренировочный процесс Алины Загитовой.Японцы сняли тренировочный процесс фигуристки Алины Загитовой, в отсутствие главного тренера фигуристки - Этери Тутберидзе
ИСТОЧНИК KP.RU
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