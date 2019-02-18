2019-02-18T11:05:05+03:00
Спорт

Уроженка Ижевска Алина Загитова станцевала для китайского приложения Tik Tok

Ролик она опубликовала в социальной сети [видео]
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИНФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Уроженка Ижевска, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова опубликовала в социальной сети ролик, где она танцует.

Видео было сделано с помощью китайского приложения Tik Tok, где пользователи публикуют короткие клипы на разные песни.

Напомним, что Алина Загитова трогательно поздравила свою собаку с днем рождения.

Фигуристки из Удмуртии Алина Загитова и Елизавета Туктамышева примут участие в ледовом шоу.

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Японцы не перестают удивляться мастерству и трудолюбию фигуристки Алины Загитовой. Они были очень рады, когда сняли тренировочный процесс фигуристки в отсутствие главного тренера. Видео есть по ссылке.

Ровно год прошел с блистательного выступления Алины Загитовой, после которого она стала олимпийской чемпионкой. Вспомним, как это было.

Фигуристка Алина Загитова рассказала, сколько раз хотела бросить спорт.

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Загитова зажигает для китайской социальной сети. Видео.

ИСТОЧНИК KP.RU

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