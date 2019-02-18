Уроженка Ижевска Алина Загитова станцевала для китайского приложения Tik Tok
Уроженка Ижевска, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова опубликовала в социальной сети ролик, где она танцует.
Видео было сделано с помощью китайского приложения Tik Tok, где пользователи публикуют короткие клипы на разные песни.
Напомним, что Алина Загитова трогательно поздравила свою собаку с днем рождения.
Фигуристки из Удмуртии Алина Загитова и Елизавета Туктамышева примут участие в ледовом шоу.
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Загитова зажигает для китайской социальной сети. Видео.
ИСТОЧНИК KP.RU
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