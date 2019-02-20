Ижевчанина задержали за вовлечение несовершеннолетних в занятие проституцией
В Ижевске задержали мужчину, который обвиняется в организации занятием проституцией. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.
- Полицейскими было установлено, что в противоправную деятельность он вовлекал несовершеннолетних. Мужчина знакомился с девочками из районов республики, звал в Ижевск, а потом приглашал заниматься проституцией. На данный момент установлены три девочки, которых обвиняемый пытался вовлечь в противозаконный бизнес, - сообщает ведомство.
Тот факт, что мужчина вовлекал в занятие проституцией несовершеннолетних, был выявлен после того, как его задержали за организацию точки по оказанию интимных услуг.
Также оказалось, что в 2016 году он был условно осужден за такую же организованную точку. Но в 2017 году он вновь занялся «бизнесом».
Подозреваемый находится в следственном изоляторе, возбуждены уголовные дела. Теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком от трех до восьми лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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