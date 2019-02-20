Роберт Богданов станет временным начальником УБиТ в Ижевске

СЕГОДНЯ 10:58 2019-02-20T11:46:28+03:00

До этого он был заместителем начальника УБиТ по вопросам предоставления транспортных услуг

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В Ижевске назначили временного начальника управления благоустройства и транспорта. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Им станет Роберт Богданов, работавший до этого заместителем начальника управления по вопросам предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения.

Напомним, что 19 февраля глава Ижевска Олег Бекмеметьев уволил бывшего начальника УБиТ Александра Килина.

- Решение об этом принято из-за неудовлетворительной работы профильно-отраслевой службы Управления благоустройства и транспорта, - прокомментировал глава города.

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ИСТОЧНИК KP.RU