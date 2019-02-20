Исполняющим обязанности руководителя управления СКР по Удмуртии назначили Рустама Тугушева

СЕГОДНЯ 12:32 2019-02-20T13:10:29+03:00

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В Удмуртии назначили исполняющего обязанности руководителя следственного управления следственного комитета России по республике. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Им стал Рустам Тугушев, с 22 января занимавший пост первого замначальника СУ СК России по Удмуртии. До этого он более 10 лет работал первым замруководителя следственного управления СКР по Пензенской области.

Напомним, что главного следователя Удмуртии Владимира Никешкина освободили от занимаемой им должности. Соответствующий Указ президента России был подписан 8 февраля 2019 года и опубликован на сайте главы государства.

Рустам Тугушев родился в 1975 году в Пензе. В 1997 году начал службу в прокуратуре Пензенской области следователем по особо важным делам. Впоследствии стал начальником отдела по расследованию особо важных дел, начальником отдела по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью следственного управления. С 2007 году являлся первым заместителем руководителя областного управления СКР. Назначение в Удмуртию получил в январе 2019 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU