2019-02-20T16:47:09+03:00
Происшествия

В Удмуртии спасли мужчину, который сидел на крыше затопленного автомобиля

Он сам вызвал спасателей
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pssudmФото: pssudm
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В Удмуртии ночью 20 февраля сотрудники Поисково-спасательной службы Сарапула помогли мужчине, который сидел на крыше затопленного автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

- Мужчина пытался проехать по затопленной улице, на которой случился порыв холодной воды. По пути машину стало затягивать в низменность на дороге, двигатель получил гидроудар и заглох. Пострадавшему удалось выбраться на крышу машины, откуда он и вызвал спасателей, - сообщает ведомство.

Фото: pssudm

Фото: pssudm

Прибывшие на место спасатели поспешили доставить мужчину в безопасное место. Подробности случившегося устанавливаются.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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