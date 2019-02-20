В Удмуртии спасли мужчину, который сидел на крыше затопленного автомобиля
В Удмуртии ночью 20 февраля сотрудники Поисково-спасательной службы Сарапула помогли мужчине, который сидел на крыше затопленного автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
- Мужчина пытался проехать по затопленной улице, на которой случился порыв холодной воды. По пути машину стало затягивать в низменность на дороге, двигатель получил гидроудар и заглох. Пострадавшему удалось выбраться на крышу машины, откуда он и вызвал спасателей, - сообщает ведомство.
Фото: pssudm
Прибывшие на место спасатели поспешили доставить мужчину в безопасное место. Подробности случившегося устанавливаются.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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