2019-02-21T07:44:50+03:00
Общество

В Ижевске разрушили остановку на улице Крылова

Комплекс больше не подлежит использованию
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: Алексей Соловьёв в ИГГСФото: Алексей Соловьёв в ИГГС
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В Ижевске разрушили остановочный комплекс на улице Крылова, около кафе «Туран». Об этом сообщили очевидцы в группе ИГГС. Остановка очень сильно пострадала и больше не пригодна для использования. Жители предполагают, что в этом месте было ДТП – автомобиль врезался в конструкцию.

Напомним, что по данным администрации Ижевска 446 остановок в городе остаются без навесов и павильонов. Чтобы хоть как-то решить эту проблему, власти предлагают весьма оригинальный способ.

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Какие остановки ижевчане считают самыми удобными? А на какие остановки жалуются чаще всего? Читайте в нашем материале.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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