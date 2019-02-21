У жительницы Удмуртии списали долги за 150 штрафов от ГИБДД
В Удмуртии судебные приставы списали со счета должницы 127 тысяч рублей за 150 штрафов от ГИБДД. Об этом сообщает пресс-служба ФССП по республике.
- Женщина зарегистрирована в Вавожском районе, но проживает в Москве, где регулярно нарушает ПДД. За два года из центров автоматизированной фиксации правонарушений Московской, Саратовской, Рязанской, Тамбовской, Белгородской областей в службу судебных приставов Вавожского районного отдела судебных приставов поступило 150 штрафов, - сообщает ведомство.
Основные причины протоколов – превышение скорости, несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками. Также была проведена проверка, в результате которой удалось установить, что женщина сменила не только место жительства, но и фамилию. Отправленные в банки запросы дали положительный ответ, а так как на счете женщины оказалась нужная сумма, ее списали в счет погашения долгов по неоплаченным штрафам.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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