Мужчины Ижевска хотят получить в подарок на 23 февраля гаджеты или часы

СЕГОДНЯ 12:37 2019-02-21T13:54:24+03:00

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Мужчины Ижевска хотят получить в подарок на 23 февраля гаджет и часы. Специалисты Авито провели опрос среди сильного пола, а также среди женщин, чтобы узнать, что они планируют дарить своим мужчинам.

По итогам опроса, оказалось, что мужчины надеются получить в подарок гаджет (31%), часы (27%) или автомобиль (22%), кстати, есть и такие, кому действительно нужны средства для ухода за телом (17%) Однако их ждут средства для ухода за телом, товары для спорта, а также одежда и обувь.

Как женщины планируют поздравлять своих мужчин: 25% ответили, что их мужчин ждут средства для ухода за телом, товары для спорта, одежду и обувь планирует дарить 16% женщин, но есть и счастливчики, а именно 4% женщин ответили, что их мужчины в подарок получат автомобиль.

Также женщины признались, сколько готовы потратить на подарок мужчине: 36% выделили от тысячи до трех тысяч рублей, сумму не превышающая тысячу рублей – 35%. От трех до пяти тысяч рублей готовы потратить 12% опрошенных, 5-10 тысяч рублей потратят 3% женщин, ну и конечно же, счастливчики, более 10 тысяч потратят на подарок 4% опрошенных.

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ИСТОЧНИК KP.RU