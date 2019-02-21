В Ижевске будет ездить модернизированный троллейбус
В Ижевск привезли троллейбус с динамической подзарядкой (электробус) для тестовой эксплуатации. Об этом «Комсомольской Правде» рассказали в пресс-службе ИжГЭТ. Специалисты отмечают, что Тролза-5265.08 «Мегаполис» приехал в столицу Удмуртии для того, чтобы жители оценили новый вид транспорта.
- Он сочетает в себе характеристики троллейбуса (работает на электрической тяге), но может работать как от контактной сети, так и автономно, используя заряд «батареи», которого хватает для того, чтобы преодолеть около 15 км. Эксплуатация такой техники позволяет городам развивать маршрутную сеть экологичного вида транспорта без серьезных вложений в инфраструктуру (кабельные и контактные линии), - рассказали в ИжГЭТ.
Фото: пресс-служба ИжГЭТ
Уже в понедельник, 25 февраля, его выведут в город. Проездит он около недели. После этого специалисты предприятия предоставят производителям отчет о «тест-драйве» со своими пожеланиями и отзывами.
Напомним, что летом 2018 года в городе появился электробус, но сделанный на основе автобуса, а не троллейбуса.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Стоимость проезда на трамваях и троллейбусах в Ижевске может повыситься.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
Фигуристка Алина Загитова вышла на лед со своим питомцем Масару. Видео есть по ссылке.
В Ижевске на перекрестке улиц Удмуртская-Майская сложилась сложная дорожная ситуация.
Хотите выиграть полет в аэротрубе? Участвуйте в фотоконкурсе "Лучший папа"! Подробнее по ссылке.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»