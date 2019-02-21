В Ижевске будет ездить модернизированный троллейбус

СЕГОДНЯ 11:36 2019-02-21T11:36:58+03:00

Пока его выведут для тестовой эксплуатации в город

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В Ижевск привезли троллейбус с динамической подзарядкой (электробус) для тестовой эксплуатации. Об этом «Комсомольской Правде» рассказали в пресс-службе ИжГЭТ. Специалисты отмечают, что Тролза-5265.08 «Мегаполис» приехал в столицу Удмуртии для того, чтобы жители оценили новый вид транспорта.

- Он сочетает в себе характеристики троллейбуса (работает на электрической тяге), но может работать как от контактной сети, так и автономно, используя заряд «батареи», которого хватает для того, чтобы преодолеть около 15 км. Эксплуатация такой техники позволяет городам развивать маршрутную сеть экологичного вида транспорта без серьезных вложений в инфраструктуру (кабельные и контактные линии), - рассказали в ИжГЭТ.

Фото: пресс-служба ИжГЭТ

Уже в понедельник, 25 февраля, его выведут в город. Проездит он около недели. После этого специалисты предприятия предоставят производителям отчет о «тест-драйве» со своими пожеланиями и отзывами.

Напомним, что летом 2018 года в городе появился электробус, но сделанный на основе автобуса, а не троллейбуса.

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ИСТОЧНИК KP.RU